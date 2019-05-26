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ВОЗ официально признала «игровое расстройство» болезнью

Сегодня, 17:04
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ВОЗ официально признала «игровое расстройство» болезнью - фото

Sabri Tuzcu / Unsplash

Всемирная организация здравоохранения официально признала «игровое расстройство» болезнью.

Его включили в новую международную классификацию болезней (МКБ-11) на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

По данным ВОЗ, игровое расстройство характеризуется ослабленным контролем над игрой, что вызывает «значительное нарушение в личных, семейных, социальных, образовательных, профессиональных или других важных сферах функционирования». Обычно игровое расстройство наблюдается в течение по крайней мере 12 месяцев.

11-я редакция Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, вступит в силу 1 января 2022 года.

Теги:   ВОЗ

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