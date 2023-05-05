ВОЗ отменила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 5 мая, 16:26 COVID-19 больше не считается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 5 мая, отменила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

По словам главы ВОЗ, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, и он принял предложение. Он также объявил о прекращении работы чрезвычайного комитета ВОЗ. В то же время, подчеркнул Гебрейесус, угроза коронавируса остается и страны не должны расслабляться.

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«На прошлой неделе от COVID-19 каждые три минуты погибал человек — и это только смерти, о которых мы знаем. Прямо сейчас тысячи людей по всему миру борются с болезнью в реанимации, миллионы живут с изнуряющими последствиями COVID-19. Вирус никуда не девается. Он все еще убивает и мутирует. По-прежнему существует риск появления новых вариантов, вызывающих вспышку заболеваний и смертей», — сказал глава ВОЗ.

В ВОЗ также уточнили, что пандемия COVID-19 еще не закончена и вирус продолжает циркулировать, но ситуация значительно улучшилась — в частности, снизилась смертность и повысился иммунитет.

«Мы не объявляем о начале или окончании пандемий. С эпидемиологической точки зрения вирус продолжить вызывать волны [заболеваний]. Мы надеемся, что обладаем необходимыми инструментами для того, чтобы будущие волны не вызывали осложнения и волны смертей», — сказала ведущая эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан также сказал, что ВОЗ может сказать об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но история пандемий показывает, что «пандемии по-настоящему заканчиваются, когда начинается следующая пандемия».

30 января ВОЗ объявила о чрезвычайном положении в области здравоохранения, вызывающем озабоченность международного сообщества, из-за COVID-19. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество, по словам Гебрейесуса, может достигать 20 млн.