ВОЗ изъяла трансгендерность из перечня психических расстройств Сегодня, 10:29 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images Флаг ЛГБТ Getty Images

Всемирная организация здравоохранения одобрила новую версию Международной классификации заболеваний. Трансгендерность — не психическое расстройство.

Нова версія переліку Міжнародної класифікації хвороб (МКХ), схвалена Всесвітньою організацією здоров'я (ВООЗ), передбачає, що подібні питання тепер будуть внесені до розділу "Cексуальне здоров'я".

У правозахисній організації Human Rights Watch висловили думку, що таке рішення стане позитивним сигналом для трансгендерних людей в усьому світі.

"Застарілий діагноз"

В останній версії Міжнародної класифікації захворювань (МКХ-11) йдеться, що трансгендерність використовується для опису людей, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі, зафіксованої при народженні.

У МКХ-10 трансгендерність розглядалася як розлад гендерної ідентичності. Ця тема була частиною розділу про поведінкові розлади.

"Ми прибрали її звідти, тому що стали краще розуміти, що насправді це не стан психічного здоров'я. Залишити трансгендерність у цьому розділі означало б стигматизацію трансгендерів", - каже доктор Лейл Сей, експерт ВООЗ.

"Тому, щоб запобігти стигматизації, трансгендерність помістили до іншого розділу".

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Грем Рід з організації Human Rights Watch каже, що тепер уряди країн мають реформувати свої системи охорони здоров'я і закони у цій галузі, аби відмовитися від діагнозу, який тепер офіційно є застарілим.

У деяких країнах, зокрема в Японії, трансгендерам необхідно отримати довідку про психічний розлад, щоб зміни в їхній гендерній ідентичності визнали офіційно.

У країн-членів Всесвітньої організації здоров'я є час до 2022 року, аби привести власні правила у сфері охорони здоров'я у відповідність до МКХ-11.

Водночас із виключенням трансгендерності зі списку психічних розладів, ВООЗ також внесла у нього кілька нових хвороб - йдеться, зокрема про емоційне вигорання.

ВООЗ описує розлад як "хронічний стрес на робочому місці, з яким своєчасно не впоралися".

Згідно з ВООЗ, емоційне вигорання слід пов'язувати виключно з професійною діяльністю. Розлади, що пов'язані зі стресом, тривогою чи страхом, належать до іншої категорії захворювань, наголошують фахівці.

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