По состоянию на конец ноября. Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, но большинство уже хотят переговоров — соцопрос 3 декабря, 13:54 Войну против Украины поддерживают 74% жителей России (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Поддержка войны против Украины среди жителей России с февраля 2022 года практически не изменилась, однако, начиная с октября, 44% хотели бы мирных переговоров.

Об этом говорится в данных соцопроса Левада-Центра.

В конце ноября 74% опрошенных поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине, не поддерживают — 20%.

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Фото: Левада-Центр

В ноябре несколько возросло количество сторонников продолжения «военных действий в Украине»: если в октябре за это высказывались 36% респондентов, то в ноябре — 41%. Однако относительное большинство опрошенных (53%) поддерживает переход к мирным переговорам (в октябре — 57%).

Фото: Левада-Центр

При этом в сентябре хотели мирных переговоров 48% жителей России, в августе, когда вопрос задавался в несколько иной формулировке, — 44%.

Фото: Левада-Центр

Опрос Левада-центра проведен 24—30 ноября 2022 года среди 1601 человек. Исследование проводилось дома у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.

Ранее Meduza со ссылкой на результаты закрытого опроса Кремля сообщала, что за мирные переговоры с Украиной выступает около 55% россиян, а за продолжение войны — 25%.