«Его база — это люмпен». В намерении продолжать войну Путин и дальше опирается на беднейшее население России — Пономарев 2 июля, 13:08 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)

Основная база поддержки действий российского диктатора Владимира Путина до сих пор находится среди беднейшей части населения РФ, рассказал Радио НВ Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы 2007−2016 годов.

— Буквально, как только я процитировала сообщение СМИ о том, что в Волгоградской области там задержала ФСБ, как они определяют, группу экстремистов, которые хотели захватить власть. Насколько такие сообщения часто появляются сейчас, и насколько появляются такие настроения?

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— Во-первых, они стали появляться все чаще. И это очень понятно, потому что даже когда это не настоящие террористы и экстремисты. Российские силовики, они пытаются их такими создать, и поэтому получить определенное звание, награды, и все прочее. То есть создавать собственную карьеру. Там, например, мои бывшие помощники из Башкирии, один из них даже целый депутат из республиканского парламента, были арестованы еще в марте после того, как они [организовали] антивоенный митинг в Уфе. И там пять человек были арестованы и обвинены в терроризме, в создании террористической группировки. Сейчас против них там возбуждено уголовное дело, они находятся в тюрьме ФСБ, но мы их защищаем конечно, но это очень серьезно. Но там не было ни одной террористической группировки, конечно. Вот сейчас это дело в Волгограде. Но с другой стороны, надо говорить, что на самом деле там определенная активность в Российской Федерации растет, и мы видим сейчас почти каждый день поджигания военкоматов, начались нападения на полицейских, там некоторые признаки рельсовой войны. Здесь на прошлой неделе, нет, это даже на этой неделе был подожжен музей Валентины Терешковой в Ярославле. То есть это растет каждый день.

— Несмотря на это, 55 процентов опрошенных россиян не отменяли бы так называемую спецоперацию своей власти в Украине. Если условно составить этот портрет сторонников войны, это работники правоохранительных органов, госслужащие и пенсионеры. Это такие были данные вот на середину весны. Как вы думаете, что-то меняется сейчас или нет?

— Я считаю, что немногое меняется, и эти люди, о которых вы сейчас говорите, их можно объединять одним словом — это люмпен. Это и есть социальная база для Путина, она его поддерживает, и она слушает телевидение, и повторяет эти месседжи, которые там говорят. Но другая часть российского общества, во-первых, местная городская интеллигенция, лично там молодежь разная, хипстеры, более прозападные, более глобализирующиеся круги общества, они обычно настроены преимущественно против войны, и также преимущественно против войны настроены наиболее бедные слои общества. Они больше всего страдают из-за этой войны, из них берут рекрутов новых военных, и они страдают из-за санкций, страдают из-за роста цен, и поэтому они также очень недовольны происходящим.

— Но видите, здесь есть противоречие. Вы говорите, бедные больше всего страдают, но среди них и больше сторонников войны, если они идут на нее.

— Нет, они идут на нее потому, что им там платят деньги. Но если вы посмотрите на то, какой это процент от этого круга, то это будет точно не преобладающий процент, это будет не большинство. Да, конечно, им нужно зарабатывать, и потому там будут люди, готовые воевать за деньги. Но именно этот круг — беднота, именно этот круг, где процент против войны превышает процент за войну.

— Если там мнение простого населения Путина не сильно волнует, и они никак не влияют на ход войны, то что с российскими олигархами? Как дела у миллионеров после шестого пакета санкций, уже арест яхт, недвижимости и так далее, мы видим эти сообщения.

— Все очень обеспокоены на самом деле и российское правительство, и верхушка российского бизнеса, они почти на 100 процентов настроены против войны. Но с их точки зрения они ничего не могут сделать, это очень опасно, как-то там высказываться, и куда-то двигаться, и они не понимают куда. Потому что с их точки зрения Запад там не с кем вести переговоры, кому сдаваться, с кем можно решать вопрос о санкциях, о том, что им нужно сделать, чтобы выйти из-под этих санкций. В Украине также нет ни одного интерфейса, с которым можно о чем-то разговаривать. И потому они сейчас просто сидят тихо внутри Российской Федерации, стараются там внимание к себе не привлечь.

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