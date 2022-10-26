«Наперегонки бегают к Путину». Война может закончиться битвой армий Кадырова, Пригожина, Золотова и Шойгу — интервью с Ильей Барабановым 26 октября, 15:52 Эксклюзив НВ Илья Барабанов рассказал, что происходит внутри разношерстных российских оккупационных сил (Фото:Ilya Barabanov / Facebook)

Washington Post сообщает, что человеком из близкого окружения Владимира Путина, который недавно лично высказывал ему критику относительно военных действий в Украине, оказался основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В интервью Радио НВ корреспондент Русской службы BBC Илья Барабанов рассказал, что происходит внутри разношерстных российских оккупационных сил и как они наперегонки бегают к диктатору Владимиру Путину, чтобы обвинить в провалах на войне в Украине других.

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— В публикации Washington Post говорится о том, что якобы Пригожин лично Путину может выражать какое-то недовольство тем, как развиваются события в Украине, как Россия ведет войну. Якобы никто ему не может сказать правду, а Пригожин — один из тех немногих. Неужели он действительно настолько вхож в кабинет Путина? Что вы об этом знаете?

— Кто вхож в личные кабинеты Путина, мы достоверно не знаем. Но мы с вами все прекрасно видели эти многочисленные видео о том, как Евгений Пригожин лично вербует заключенных прямо на территории российских колоний для отправки их на фронт.

Мы понимаем, что абы-какого бизнесмена с улицы Федеральная служба по исполнению наказаний никогда бы в колонию не пропустила. Понятно, что у Пригожина есть напрямую полученный от главы государства мандат на ведение этой деятельности. Никто другой в российском государстве сейчас не может никому дать такого позволения.

Поэтому очевидно, что некий неформальный контакт между Путиным и Пригожиным есть. И, видимо, есть какая-то обратная связь. Возможно, Пригожин может доносить и какие-то свои соображения о ходе боевых действий до российского президента.

— Как меняется роль Пригожина? Мы помним, что еще несколько лет назад это был маргинальный персонаж для грязных поручений. Мы же помним, для чего создавалась эта так называемая частная военная компания — чтобы дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Потом была Африка, Сирия и т. д. Он перестает быть маргинальным персонажем или просто сейчас остались только грязные поручения?

— Конечно, Евгений Викторович видит свое политическое будущее очень большим и заявку он оформляет очень большую. Он больше не открещивается от ЧВК Вагнера, как это было раньше. В предыдущие годы он очень часто судился с журналистами, которые делали расследования о его связях с этой структурой.

Теперь он открыто берет на себя управление этой структурой и берет на себя довольно серьезные политические риски. Ведь этот человек открыто, откровенно, под видеозапись рассказывал, что тех зэков, которые не будут выполнять его приказы, на месте будут расстреливать. Один гражданин Российской Федерации рассказывает другим гражданам Российской Федерации о том, что он их будет расстреливать и ему за это ничего по закону не прилетает.

Это один из признаков разрушенного государства, которые появляются на этой 1/6−1/7 части суши.

Поэтому политические амбиции Пригожина большие.

Но одновременно с этим, параллельно, мы видим, как он ведет уже несколько месяцев активную борьбу с губернатором Санкт-Петербурга [Александром] Бегловым. И в этой аппаратной борьбе он ничего не может сделать с питерским губернатором, хотя, казалось бы, это тоже не самая большая шишка на территории России.

Очевидно, что аппаратный вес Пригожина растет. И он видит себя в будущем далеко не последним человеком в Российской Федерации. Но как далеко ему дадут вырасти, это во многом будет зависеть от того, как будут идти боевые действия.