«Украинцы оказывают жесткое сопротивление». Войска РФ добились «небольшого прогресса» на Донбассе — Пентагон
Пентагон не считает, что войска РФ добились того прогресса, на который рассчитывали (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Войска РФ добились «небольшого прогресса» в северной части Донбасса, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга. Об этом сообщает CNN.
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Кирби добавил, что это не является тем прогрессом, который, по мнению США, российские силы «ожидали достичь на данный момент» в регионе.
«На Донбассе мы все равно оцениваем, что украинцы оказывают очень жесткое сопротивление. И что русские не добились того прогресса, на который, как мы полагаем, они рассчитывали. Это не значит, что они не добились никакого прогресса», — сказал он.
Ранее сообщалось, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,7 тысяч своих солдат.
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