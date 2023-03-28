Антивоенный рисунок ребенка. В России отца разлучили с дочерью и лишили свободы на два года за «дискредитацию» армии 28 марта, 17:30 Алексей Москалев в зале суда (Фото:Медиазона)

Ефремовский межрайонный суд Тульской области РФ приговорил 53-летнего Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима за «повторную дискридитацию армии» за посты в Одноклассниках после того, как его дочь нарисовала в школе антивоенный рисунок.

О приговоре сообщила Медиазона.

Сам Москалев настаивал, что не имеет отношения к опубликованным постам, а его страница в Одноклассниках неоднократно взламывалась, о чем он сообщал своим подписчикам.

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Российские власти заинтересовались Москалевым после того, как в апреле 2022 года его 12-летняя дочь Маша нарисовала антивоенный рисунок в школе, рассказала Медуза. На рисунке была изображена женщина с украинским флагом, закрывающая собой ребенка от ракет, также на нем было написано «Нет войне» и «Слава Украине».

На следующий день псле этого Алексея Москалева и его дочь забрали из школы полиицейские. Мужчине сообщли, что на него составили протокол о «дискредитации» армии из-за комментария в Одноклассниках: «Армия России. Насильники рядом с нами». Суд оштрафовал Москалева на 32 тысячи рублей (около 15 тысяч гривен).

На следующий день после суда дочь Москалева забрали и допросили сотрудники ФСБ. Девочка перестала ходить в школу и перешла на домашнее обучение. Мать Маши не живет с семьей, Алексей Москалев воспитывает дочь один.

30 декабря 2022 года у них дома прошел обыск. По словам Москалева сотрудники ФСБ доставали из шкафов вещи, топтали одежду, срывали картины со стен и переворачивали мебель. У семьи изъяли всю технику и накопления — 125 тысяч рублей (около 60 тысяч гривен) и 3150 долларов. Мужчина также рассказывал, что во время допроса били его «головой об стену и об пол».

После этого он уехал вместе с дочерью в город Узловая, примерно в 100 км от Ефремова, где они жили до этого.

Повторно Москалева задержали 1 марта — за якобы написанные им комментарии в Одноклассниках об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. О каких комментариях идет речь, публично не сообщалось.

Со 2 марта Москалев находился под домашним арестом, а его дочь увезли в центр для несовершеннолетних. С тех пор они не могли связаться. В январе комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов подала в суд иск об ограничении родительских прав Москалева и матери девочки. Заседание суда о лишении родительских прав назначено на 6 апреля.

За один день — 27 марта — суд рассмотрел дело Москалева. Оглашение приговора состоялось 28 марта, Москалева при этом в зале суда не было.

О его побеге из-под домашнего ареста заявила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук.

«Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста», — сказала она журналстам.