В России не могут набрать достаточно контрактников, чтобы «компенсировать» потери в Украине — СБУ 4 мая, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная башня российского танка в Залесье, Киевская область, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В российскую армию не могут набрать достаточно контрактников, чтобы компенсировать значительные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает СБУ, ссылаясь на переписку контрактника с сотрудницей главного управления росгвардии по Краснодарскому краю.

Война России против Украины — главные события 4 мая

«У нас говорят, недобор сильный. Никто не хочет подписывать», — пишет российский военный.



Оккупант, который, по информации СБУ, находится в Херсонской области, жалуется, что россияне несут серьезные потери:

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«34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование».

В ответ сотрудница росгвардии говорит, что 150-я дивизия потеряла 60% личного состава, а 102-я, которая пыталась наступать на Киев, полностью уничтожена. Судя по переписке, «в ее батальоне» 33 человека при среднем наполнении в 500 человек, сообщает СБУ.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 24 500 человек личного состава, 1077 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и так далее.

До этого в Главном управлении разведки Минобороны говорили, что в российской армии продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. По информации ГУР, в середине апреля среди контрактников в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8-й армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60—70%.

В ГУР также сообщали, что в России продолжается скрытая мобилизация для пополнения резервов. По информации ГУР, больше всего внимания агитаторы уделяют безработным и русским казакам.

3 мая начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью НВ рассказал, что Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая. По его мнению, необходимость мобилизации кремлевский режим будет объяснять тем, что РФ якобы воюет не с Украиной, а с «англосаксонским миром». В Кремле это отрицают.

Путин объявит мобилизацию. Что дальше? – Казарин Мацарский https://www.youtube.com/embed/2cTQQblFtgs

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