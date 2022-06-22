Привело к расколу в парламенте. Глава МИД Италии покинул свою партию из-за нежелания соратников оказать военную помощь Украине 22 июня, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Луиджи Ди Майо призвал политиков определиться, с какой стороны истории быть (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо покинул свою партию Движение 5 звезд из-за разногласий касательно поддержки Украины на фоне полномасштабного вторжения России и оказания военной помощи Киеву.

На пресс-конференции итальянский министр назвал такое решение «болезненным выбором», пишет Il Post.

Он также добавил, что фракция M5S больше не будет ведущей политической силой в парламенте Италии.

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«Я ухожу из Движения 5 звезд. Никогда не думал, что мне придется это сделать. Сегодня я и многие другие коллеги покидаем M5S. Мы покидаем то, что с завтрашнего дня больше не будет ведущей политической силой в парламенте», — сказал он.

Ди Майо также раскритиковал позицию части M5S касательно войне в Украине, в частности, бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, пишет La Stampa.

«Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории быть — с Украиной на которую напали, или со страной-агрессором Россией. Позиции некоторых лидеров М5S рисковали ослабить нашу страну», — сказал глава МИД Италии.

Он также напомнил, что ранее поднимался вопрос о том, чтобы в партии не было двусмысленностей в отношении войны России против Украины.

«M5S была обязана поддерживать дипломатическую работу всего правительства и избегать двусмысленностей, но этого не произошло», — резюмировал Ди Майо.

Решение главы МИД Италии о выходе из партии привело к расколу в парламенте страны. По данным издания Il Sole 24 Ore, фракцию M5S покинули более 60 парламентариев, вместе с Ди Майо они планируют создать новую парламентскую группу.

Среди сторонников Конте в политической силе был широко распространен скептицизм в отношении позиции, которую следует занять в отношении войны России против Украины. Он также распространялся на вопрос оказания военной помощи Украине и поставок оружия Киеву.

Глава МИД Италии же является сторонником нынешнего премьер-министра страны Марио Драги, который поддерживает Украину на пути ее борьбы с войсками РФ, а также стремление Киева в ЕС.

Движение 5 звезд было крупнейшей политической силой в парламенте Италии после выборов 2018 года. Из-за решения Ди Майо крупнейшей фракцией итальянского парламента станет правая партия Лига, которую возглавляет Маттео Сальвини.

В мае итальянский премьер Марио Драги и его правительство предложили собственный план прекращения войны в Украине, который был передан генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7.

16 июня премьер Италии вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэелем Макроном совершили визит в Киев.

Во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским Драги заявил, что мир должен наступить на условиях Киева и быть продолжительным.

Он также сказал, что Италия хочет видеть Украину в составе ЕС и будет поддерживать статус кандидата для нашей страны.









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