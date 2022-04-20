В Таллинне появится площадь Украины 20 апреля, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Площадь Украины в столице Эстонии может появиться в одном из парков (Фото:err.ee)

Мэрия Таллинна (Эстония) приняла решение о создании в городе площади Украины.

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Об этом сообщил вице-мэр эстонской столицы Йоозеп Вимм, пишет ERR.

По его словам, городская комиссия по топонимам предложила управе взвесить три возможных местоположения будущей площади.

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«Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания Министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. С другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы.

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После принятия решения в мэрии необходимо получить согласование со стороны различных ведомств и провести публичное обсуждение названия. Площадь Украины может появиться в Таллине уже до лета.

Для создания площади Украины Таллиннский департамент городского планирования в сотрудничестве с профильными учреждениями и районной управой Кесклинна подготовит постановление об установлении топонима, ко вниманию будут приняты мнения местного населения, топоним будет согласован с необходимыми инстанциями.

После того, как новый топоним будет утвержден, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с городскими профильными учреждениями начнет разработку целостного пространственного решения площади и парка Лембиту.

Эстония поддерживает Украину в борьбе с Россией. Эстония выслала из страны 14 российских дипломатов, а также закрыла российское консульство в Нарве и канцелярию в Тарту.

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