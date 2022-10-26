В Совбезе Беларуси заявили, что мобилизация не планируется, но призвали идти в армию

26 октября, 17:03
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Беларусь ведет скрытую мобилизацию, предоставляя РФ свои территории (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Беларусь ведет скрытую мобилизацию, предоставляя РФ свои территории (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в стране не предвидится мобилизации, но призвал белорусов идти в армию.

«Никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится», — сказал он в Гомельской области, пишет Белта.

Вольфович добавил, что Беларусь «нейтрализует угрозы национальной безопасности, военной безопасности имеющимся комплектом сил и средств системы национальной безопасности».

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В то же время, он призвал граждан страны идти в армию, заявив, что Вооруженные силы Беларуси должны быть укомплектованы.

https://www.youtube.com/watch?v=C-8Blm9xcoE&feature=emb_title

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в vинобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

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По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров



Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мобилизация Беларусь Война России против Украины

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