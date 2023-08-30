Эксперт по БПЛА рассказал, от чего зависит, сможет ли Россия изготовить 1300 Шахедов до конца года 30 августа, 15:54 Shahed-131 (Фото:Иллюстрация из справки, распространенной ВСУ)

Эксперт по БПЛА Павел Кащук в интервью Radio NV рассказал, от чего зависит, сможет ли Россия изготовить 1300 Шахедов до конца этого года.

В эфире Radio NV Кащук отметил, что цифра 1300 «не является какой-то космической», однако дело не в технологической сложности такого производства.

«Когда большинство людей представляет производство Shahed, они, видимо, думают о тех здоровенных фюзеляжах, которые надо где-то собирать, прятать, там люди ходят, их что-то клеят. Но на самом деле, если речь идет о современных беспилотных технологиях, то здесь другой момент вытекает. 90% удельного веса этого самолета — это действительно фюзеляжи, какой-то мотор, какой-то пропеллер. А дальше это идут какие-то меленькие электронные компоненты, каждый из которых может все это остановить. Понимаете, вопрос в том, найдут ли россияне 1300 готовых элементов навигации. Именно технологических вещей», — объяснил он.

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По словам эксперта по БПЛА, если россиянам удастся завезти ключевые элементы к Shahed, которые они не производят, «то доклеить, скажем так, очень упрощенно, те 1300 фюзеляжей — это не проблема».

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что, по данным украинской разведки, страна-агрессор Россия планирует до конца 2023 года произвести 1300 дронов-камикадзе Shahed.

Скибицкий отметил, что россияне могут использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

«В то же время, на самом деле они на сегодня не способны производить такое количество БПЛА», — подчеркнул он.

Представитель ГУР добавил, что разведка ищет, где именно РФ производит Шахеды.

Президент Владимир Зеленский 3 августа сообщал, что российские оккупанты атаковали Украину по меньшей мере 1961 шахедом с начала полномасштабного вторжения.