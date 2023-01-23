Шойгу опять сменил командующих западным и южным военными округами — росСМИ 23 января, 20:58 Генерал-лейтенант Евгений Никифоров возглавил западный военный округ РФ после того, как его предшественник продержался на этом посту месяц (Фото:ГУР Министерства обороны)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу сменил командующих двумя военными округами, сообщают российские пропагандисты РБК со ссылкой на источники.

Как утверждает РБК, южный военный округ возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев, а западный военный округ, которым до этого руководил Кузовлев, — генерал-лейтенант Евгений Никифоров.



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О назначении Евгения Никифорова в конце декабря сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. До этого он занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками восточного военного округа.



Причиной увольнения Кузовлева, который пробыл на должности около месяца, формально назвали провал подготовки к наступлению на Лиманском направлении. По данным ГУР, кадровые перестановки на самом деле были проявлением внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ — человека из орбиты Шойгу-Герасимова сменили на кандидата от группы Суровикина-Пригожина.



11 января минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим объединенной группировкой войск начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин стал его заместителем. По мнению пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера, очередная смена командующего и назначение Герасимова указывают на системные проблемы в российской армии.

