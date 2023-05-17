Действительно ли Пригожин хотел тайно договорится с ГУР: оценка политолога

17 мая, 16:22
NV Премиум
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Иван Преображенский считает, что Евгений Пригожин должен пытаться договориться с украинской разведкой, потому что оказалсся в ловушке (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Иван Преображенский считает, что Евгений Пригожин должен пытаться договориться с украинской разведкой, потому что оказалсся в ловушке (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV ответил на вопрос, действитеьно ли главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хотел тайно договорится с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

«У меня никакой информации нет и проверить это невозможно. Но попытка со стороны Пригожина сейчас о чем-то договориться с украинской разведкой очень вероятна. Просто по той причине, что Пригожин действительно оказался в ловушке», — сказал Преображенский Radio NV.

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По словам политолога, учитывая, что Пригожин — «абсолютный авантюрист», попытка договориться с Украиной — «самое ожидаемое» из того, что он может сделать.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война ГУР Евгений Пригожин Война России против Украины радио NV

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