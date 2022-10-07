На фоне поражений. Кремль разрешил госСМИ иногда говорить правду из-за растущих подозрений у россиян — Bloomberg 7 октября, 16:27 Кремль разрешил пропагандистам признавать часть поражений на фоне стремительного контрнаступления ВСУ (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Кремль сказал некоторым государственным СМИ начать признавать часть поражений российских оккупантов в Украине, опасаясь, что оптимистичная пропаганда подпитывает растущие сомнения у граждан страны-агрессора.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, которые говорили на условиях анонимности.



После месяцев сообщений практически только об «успехах» оккупантов в последние недели российское госТВ начало рассказывать об отступлениях и поражениях оккупационных войск. В то же время «критики» не должны заходить слишком далеко и не имеют права сомневаться в решении Путина начать полномасштабное вторжение и его «компетентности».



Видео дня

Как пишет Bloomberg, в Кремле надеются, что «небольшой шум» может помочь укрепить общественную поддержку. В рамках такого нового подхода российский диктатор Владимир Путин с начала лета провел минимум две закрытых встречи с небольшой группой «российских военных корреспондентов», одну из них — незадолго до объявления в России «частичной» мобилизации, заявили источники агентства.



По словам собеседников Bloomberg, на последней встрече с Путиным «военные корреспонденты» описали главе кремлевского режима «ужасную ситуацию на фронте» и стремительное контрнаступление ВСУ, во время которого защитники Украины за несколько недель освободили территорию, которую россияне захватывали месяцами.

«Некоторые корреспонденты ушли, задаваясь вопросом, получал ли Путин представление о реальной ситуации на своих официальных брифингах», — пишет Bloomberg.

На фоне контрнаступления защитников Украины российское госТВ отказалось от официальной версии, согласно которой, поражения оккупантов были «тщательно спланированными» и «стратегическими» действиями. Так, российские пропагандисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев жаловались на потерю сразу 16 населенных пунктов в Херсонской области и «неважное положение дел» на фронте, а в ток-шоу критиковали военачальников за провалы на поле боя и проблемы с мобилизацией.

Как пишет Bloomberg, согласно опросам, внезапное объявление мобилизации шокировало многих россиян, «заставив некоторых усомниться в том, как идет вторжение, впервые с тех пор, как Путин начал его 24 февраля», а ежедневные отчеты минобороны страны-агрессора о победах на фронте «подрывали общественное доверие».

Чем кончится война. Реалистичный сценарий – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/GfPUNUVuDNE