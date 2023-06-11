Об эвакуации россиян из Новой Каховки до подрыва ГЭС сообщали даже росСМИ — Цимбалюк 11 июня, 07:37 Спутниковый снимок взорванной Каховской ГЭС 7 июня 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Журналист Роман Цимбалюк в интервью Radio NV рассказал, что об эвакуации российских военных из Новой Каховки до подрыва Каховской ГЭС сообщали даже российские СМИ.

В эфире Radio NV Цимбалюк рассказал, что в эфире российской пропагандистской программы 60 минут, которую ведет Ольга Скабеева, 7 июня днем корреспондентка, которая делала включение из Новой Каховки, рассказала, что через 10 минут после взрыва «мне позвонили и сказали, что военные уже эвакуированы» и предложили эвакуироваться ей.

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«Если военные, российский оккупационный корпус был эвакуирован, то, видимо, кто-то что-то знал об этом», — уверен украинский журналист.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщал, что часть оккупантов осуществила отход до подрыва Каховской ГЭС, а часть осуществляла его уже после подрыва.

По данным Генштаба, в результате подрыва Каховской ГЭС оккупанты понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-м армейском корпусе Вооруженных сил России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

«Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество», — заявили в Генштабе.

По данным российского издания Медуза, российским пропагандистам не сообщили, как конкретно нужно врать о причинах разрушения плотины.

Сначала пропагандисты подрыв россиянами ГЭС назвали «варварской акцией» Украины, после чего объявили, что в Херсонской области «наводнение».

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00 8 июня, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.