Пропаганда начала готовить россиян к поражению — майор запаса ВСУ 22 июня, 13:12 Украинские военные на трофейном российском танке Т-80 неподалеку от линии фронта в Бахмуте, 19 июня 2023 года (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Майор запаса и ветеран войны против России Алексей Гетьман в интервью Radio NV высказал мнение, что пропаганда начала готовить россиян к поражению в войне против Украины.

«Начинают готовить россиян, по большому счету, к поражению, которое хотят подать как выполнение всех тех задач, которые были поставлены перед так называемой „специальной военной операцией“», — сказал Гетьман в эфире Radio NV.

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Майор запаса ВСУ напомнил, что два дня назад (интервью состоялось 21 мая 2023 года) спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что россияне уничтожили почти все оружие, которое было в Украине еще с советских времен.

«Но тут вмешались НАТОвцы, он постоянно говорит „Вашингтон“, так вот, вмешался Вашингтон и предоставил нам большое количество западного оружия, поэтому им немножечко сложно. Но по большому счету, так он осторожно подводил, что задачи „СВО“ по демилитаризации Украины были выполнены», — добавил он.

Гетьман объяснил, что считает это первой попыткой подготовить россиян к тому, что они могут вывести свои войска из Украины, не достигнув каких-то территориальных успехов.

«Это будет обосновано тем, что все, что они хотели, они выполнили. И будут показывать, выводя войска, что они за мир, хотят мира и тому подобное. Так они хотят скрыть свое поражение, потому что объявить в российских средствах дезинформации, что они проиграли войну Украине, думаю, они не смогут. Поэтому начали такие попытки узнать, как будет реагировать общество», — считает он.

Ранее Песков в интервью RT Arabic заявил, что задача страны-агрессора по мифической «демилитаризации» Украины якобы уже во многом выполнена.

«Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО, и, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — заявил Песков.

По словам путинской шестерки, такие «действия Запада обязывают Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для безопасности людей на Донбассе и безопасности РФ».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высмеял заявление Пескова на своей странице в Facebook.

«В следующих сериях: фактически все задачи „СВО“ выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является обузой для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна, как никогда», — иронично отметил он.

Кулеба также посоветовал партнерам Украины не удивляться, если диктатор Владимир Путин будет объяснять россиянам потерю Крыма.

Перед этим Путин сделал невнятное заявление, которое содержит противоречия относительно цели нападения России на Украину: она может меняться или оставаться неизменной одновременно.

