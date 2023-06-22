Пропаганда начала готовить россиян к поражению — майор запаса ВСУ

22 июня, 13:12
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Украинские военные на трофейном российском танке Т-80 неподалеку от линии фронта в Бахмуте, 19 июня 2023 года (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Украинские военные на трофейном российском танке Т-80 неподалеку от линии фронта в Бахмуте, 19 июня 2023 года (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Майор запаса и ветеран войны против России Алексей Гетьман в интервью Radio NV высказал мнение, что пропаганда начала готовить россиян к поражению в войне против Украины.

«Начинают готовить россиян, по большому счету, к поражению, которое хотят подать как выполнение всех тех задач, которые были поставлены перед так называемой „специальной военной операцией“», — сказал Гетьман в эфире Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=dcan1nfnoz0

Майор запаса ВСУ напомнил, что два дня назад  (интервью состоялось 21 мая 2023 года) спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что россияне уничтожили почти все оружие, которое было в Украине еще с советских времен.

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«Но тут вмешались НАТОвцы, он постоянно говорит „Вашингтон“, так вот, вмешался Вашингтон и предоставил нам большое количество западного оружия, поэтому им немножечко сложно. Но по большому счету, так он осторожно подводил, что задачи „СВО“ по демилитаризации Украины были выполнены», — добавил он.

Гетьман объяснил, что считает это первой попыткой подготовить россиян к тому, что они могут вывести свои войска из Украины, не достигнув каких-то территориальных успехов.

«Это будет обосновано тем, что все, что они хотели, они выполнили. И будут показывать, выводя войска, что они за мир, хотят мира и тому подобное. Так они хотят скрыть свое поражение, потому что объявить в российских средствах дезинформации, что они проиграли войну Украине, думаю, они не смогут. Поэтому начали такие попытки узнать, как будет реагировать общество», — считает он.

Ранее Песков в интервью RT Arabic заявил, что задача страны-агрессора по мифической «демилитаризации» Украины якобы уже во многом выполнена.

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«Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО, и, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — заявил Песков.

По словам путинской шестерки, такие «действия Запада обязывают Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для безопасности людей на Донбассе и безопасности РФ».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высмеял заявление Пескова на своей странице в Facebook.

«В следующих сериях: фактически все задачи „СВО“ выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является обузой для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна, как никогда», — иронично отметил он.

Кулеба также посоветовал партнерам Украины не удивляться, если диктатор Владимир Путин будет объяснять россиянам потерю Крыма.

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Перед этим Путин сделал невнятное заявление, которое содержит противоречия относительно цели нападения России на Украину: она может меняться или оставаться неизменной одновременно.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   НАТО Украина-Россия Кремль Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины поражение России радио NV

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