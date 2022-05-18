Россия высылает почти 30 испанских дипломатов 18 мая, 16:14 Цей матеріал також доступний українською В МИД РФ объявили о высылке дипломатов Испании (Фото:Moscow-Live/Flickr)

Россия высылает из страны 27 дипломатов Испании.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, такое решение стало ответом на объявление 27 сотрудников российского посольства в Испании персонами нон грата.

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«Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.

В начале апреля ряд стран выслал работников дипломатических миссий страны-агрессора.

Это случилось после того как стало известно о массовых преступлениях российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

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