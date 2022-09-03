У России 40% техники для оснащения новых подразделений не боеспособна — ГУР 3 сентября, 14:29 Российские военные в Калининградской области, 17 августа 2022 год (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Россия пытается создавать воинские части и соединения, однако новый армейский корпус ей удастся сформировать только к концу ноября.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире Военного телевидения Украины, сообщает разведка.

«История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема — человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3−4 месяца. Также проблема комплектования техникой и вооружением», — заявил он.

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Скибицкий рассказал, что, по оценкам разведки, 40% боевой техники оккупантов не боеспособна — ее нужно ремонтировать и приводить в порядок. Вся новейшая техника, по его словам, была на вооружении батальонно-тактических групп РФ, заходивших на украинскую территорию в феврале-марте.

«Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска», — подытожил представитель ГУР.

25 августа Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тысяч человек. 27 августа, аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили, что Россия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус.

По мнению американского Института изучения войны, он не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя.

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