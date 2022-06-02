«Как стрелковой техники, так и ракет». Россия переходит на усиленный режим производства оружия — Минобороны 2 июня, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Российская техника (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия переходит на усиленный режим производства стрелковой техники и ракет, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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«Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но и вооружение и военную технику. Потому сейчас они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство», — сказала она во время брифинга.

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Маляр отметила, что российские производства работают в усиленном режиме.

«Мы наблюдаем, что они переходят на усиленный режим производства как стрелковой техники, так и ракет», — добавила она.

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