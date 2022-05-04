«Вывезли в задницу мира». Войска РФ депортировали 300 украинцев из Мариуполя на Дальний Восток — советник мэра 4 мая, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Украинцам предлагают исключительно низкоквалифицированные и низкооплачиваемые работы (Фото:Карта Андрюшенко Time/Telegram)

Войска РФ депортировали 300 жителей Мариуполя во Владивосток, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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«Людей расселили поселок Врангеля в здании чего-то среднего между гостиницей и общежитием. Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают, кормят три раза, о качестве речь не идет», — написал Андрющенко в Telegram.

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По его данным, у депортированных украинцев нет документов, а власти страны-агрессора обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие города.

При этом украинцам предлагают исключительно низкоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, подчеркнул Андрюшенко.

«Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса „укрытия от войны“, но доверия этому нет. Фактически, наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц август с температурой +21 для чего?», — подчеркнул он.

Ранее минобороны страны-агрессора признало, что оккупанты принудительно вывезли из Украины 1,1 миллиона человек, среди которых около 200 тысяч детей.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик в ОРДЛО, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщало, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев.

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