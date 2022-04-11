Истребители Су-27 и Ил-76. Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки самолетов — спутниковые снимки 11 апреля, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Спутниковые снимки Planet Labs свидетельствуют о том, что Россия собрала на своем воронежском аэродроме много самолетов (Фото:Orion Intel/Twitter)

Россия собрала на военном аэродроме в Воронеже по меньшей мере 32 истребителя Су-27 (Flanker). Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Planet Labs, опубликованные аналитиками Orion Intel.

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Также на фото от 9 апреля виден один Ил-76 и другие самолеты. Все они расположены на воронежской авиабазе Балтимор.

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«База недавно отремонтирована и, вероятно, является передовой авиабазой для российских самолетов, выполняющих полеты над Украиной», — говорится в сообщении.

Фото: Orion Intel/Twitter

Фото: Orion Intel/Twitter

С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Сейчас оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до вторжения находились под контролем Украины, стягивая свои войска для наступления на Донбасс.



За 46 дней полномасштабного вторжения РФ Украина уничтожила тысячи единиц вражеской техники, в том числе 150 российских самолетов и 135 вертолетов.



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