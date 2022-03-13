Российские спецслужбы планируют спецоперацию по дискредитации живущих в РФ украинцев — Центр при СНБО
Российские спецслужбы планируют провести операцию под «чужим флагом», заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)
Российские спецслужбы планируют провести операцию под «чужим флагом», нацеленную на дискредитацию проживающих в РФ украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Там рассказали, что цель такого плана — консолидировать российское общество вокруг поддержки войны РФ против Украины. В рамках спецоперации планируется:
- распространять призывы к живущим в РФ украинцам относительно возглавления протестного движения по свержению режима диктатора Владимира Путина. К этому могут привлекать лидеров общественного мнения с якобы проукраинскими позициями, которые находятся за пределами России, пишет ЦПД;
- предоставить протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической «украинской» окраски;
- реализовать серию провокаций насильственного (террористического) характера, которые будут «организовываться» этническими украинцами;
- усилить пропагандистские меры, чтобы объяснить гражданам РФ «безальтернативность войны с Украиной и необходимость уничтожить украинцев».
13 марта — 18-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.
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