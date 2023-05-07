Экс-спичрайтер Путина заявил, что диктатор потерял поддержку большинства россиян 7 мая, 09:27 По словам Аббаса Галлямова, рейтинг Владимира Путина падает с 2018 года и полномасштабная война против Украины не помогла его укрепить (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Политолог и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор потерял поддержку большинства россиян.

«На протяжение почти четверти века Путин контролировал большинство россиян. Вот сейчас ситуация, когда он это большинство теряет. То есть он его начал терять где-то с 2018 года», — сказал Галлямов в эфире Radio NV.

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По словам политолога, согласно данным Фонда общественного мнения, в 2015 году электоральный рейтинг Путина составлял 76%, а к январю 2020 года он упал до 45%.

«76% и 45% - заметная разница. После января 2020 года [рейтинг] перестали просто публиковать, чтоб народ не смущать», — отметил Галлямов.

Он добавил, что, так как Путин терял поддержку, возник вопросто того, что диктатор может потерять власть.

«И поэтому он попытался с помощью войны повторить трюк с Крымом, он попытался укрепиться внутри политической позиции. Но поскольку второй раз шутка не удалась, а вместо Крыма он „получил“ Харьков и Херсон, то он сейчас шатается», — констатировал политолог.

В марте 2023 года российское издание РБК сообщало, что Кремль требует обеспечить результат «кандидата от власти» на президентских выборах в России 2024 года выше, чем на прошлых.

Участие в этих выборах Владимира Путина в Кремле назвали «базовым сценарием».

РБК не первый раз публикует информацию о пожеланиях Кремля на выборах. Перед выборами 2018 года издание сообщало, что Кремль ставил задачу получения за Владимира Путина 70% голосов при явке в те же 70%.

Российский ЦИК тогда «нарисовал» Путину 76,7% (56,4 млн голосов в абсолютных цифрах) при явке 67,5%.