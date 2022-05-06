Путин за время вторжения в Украину выдал рекордное количество секретных указов — Медиазона

6 мая, 05:22
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Вероятно, Путин таким образом пытается скрыть количество погибших (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Вероятно, Путин таким образом пытается скрыть количество погибших (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Журналисты зафиксировали в РФ рекордное за 20 лет количество засекреченных указов президента. С начала полномасштабного вторжения в Украину практически каждый второй указ Владимира Путина был засекречен.

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Об этом сообщает Медиазона.

Журналисты предполагают, что это связано с большим количеством указов о посмертных наградах российских военных.

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Медиазона обнаружила упоминания таких секретных указов. В посте о гибели солдата из Оренбургской области на странице администрации Матвеевского района сказано, что погибшего наградили Орденом Мужества указом президента от 3 марта 2022 г. № 85СС. На сайте правовой информации нет, а в порядковых номерах изложенных в тот день документов пропущены числа 85 и 86. «СС» в конце указа, вероятно, означает «совершенно секретно». Еще одну должность с упоминанием указа, на этот раз № 188СС от 5 апреля, разместила администрация Гатчинского района Ленинградской области. В номерах за этот день также есть пропуск.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Война России против Украины

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