После провалов ФСБ Путин передал разведку в Украине ГРУ — журналисты 10 мая, 21:42 Цей матеріал також доступний українською Антироссийская демонстрация у посольства РФ в Варшаве, Польша, 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Российский диктатор Владимир Путин переложил задачи основного разведоргана в ходе полномасштабного вторжения в Украину с ФСБ на военную разведку ГРУ, сообщают журналисты-расследователи Ирина Бороган и Андрей Солдатов, которые следят за деятельностью российских спецслужб, в материале для Центра политического анализа Европы.

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Как отмечают журналисты, первый замначальника ГРУ и новый старший офицер Владимир Алексеев обвиняется Великобританией и Евросоюзом в том, что он руководил операцией покушением на семью бывшего разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году в Солсбери. Также Алексеев попал под санкции США за российские кибератаки во время президентских выборов в США в 2016 году.



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Алексеев руководил 14-м управлением, военизированным подразделением ГРУ, а в 2011 году стал первым заместителем начальника управления.

Кремлевский пропагандистский телеканал Царьград на прошлой неделе в одном из сюжетов косвенно подтвердил информацию о назначении Алексеева.

Расследователи пишут, что до этого за разведданные по Украине отвечала 5-я служба ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей), но многочисленные провалы российских оккупантов в начале полномасштабной войны, разоблачение секретных планов Кремля западной разведкой и отсутствие «народных восстаний русскоязычных», которые обещали российскому диктатору, бросили тень на службу. Его глава Сергей Беседа был взят под стражу и якобы содержался в Лефортовской тюрьме.

Источники журналистов в России сообщили, что не так давно Беседу снова видели в своем московском кабинете. Расследователи предполагают, что его возвращением Кремль пытается показать, что полномасштабная война в Украине «идет по плану», поскольку арест главного шпиона по вопросам Украины указывал на обратное.

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