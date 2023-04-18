В Кремле заявили, что Путин приезжал на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей вчера 18 апреля, 12:41 Кадр опубликованного Кремлем видео визита Владимира Путина на оккупированную территорию Херсонской области (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин побывал на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей Украины вчера, 17 апреля.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том, что Пасха у нас длится 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу начали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера», — заявил Песков российским пропагандистам.

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О новой поездке Путина на оккупированные территории Украины Кремль сообщил утром 18 апреля, не указав, когда именно она состоялась.

Согласно этому сообщению, Путин съездил в штаб группировки войск Днепр и в «штаб Восток» террористической организации " ЛНР". Диктатор заслушал доклады оккупационных военачальников об обстановке на направлениях, в том числе и на Запорожском.

Пропагандисты писали, что глава Кремля привез с собой копии икон, которые передал военным.