«Типичный сценарий». Пригожин может стать «сакральной жертвой» — военный историк 1 мая, 19:48 Военный историк Роман Пономаренко считает, что Евгения Пригожина могут обвинить в поражениях (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Военный историк Роман Пономаренко в интервью Radio NV заявил, что российский миллиардер и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может стать «сакральной жертвой».

«Пригожин, насколько я понял, не совсем адекватно вел себя раньше, брал на себя ответственность, которую не смог выполнить. И делал очень громкие заявления, которые не нравились многим в России», – отметил Пономаренко в эфире Radio NV.

Видео дня

Он предположил, что угрозы Пригожина вывести своих наемников из Бахмута связаны с тем, что он переживает о себе.

«Инстинкт самосохранения никто не отменял. И он прекрасно понимает, что он, например, месяц назад был в России великим героем, штурмовавшим Бахмут, но уже завтра его могут обвинить в поражениях, измене и в чем угодно, арестовать и принести сакральную жертву. В российской и советской военной истории это типичный сценарий», – сказал историк.

30 апреля Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу вывести боевиков ЧВК Вагнера из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

До этого Пригожин жаловался, что его структура скоро исчезнет, так как «вагнеровцы заканчиваются».

Убийство Пригожина ранее прогнозировал политолог Алексей Кошель.

