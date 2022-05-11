Президент Чехии разрешил 103 гражданам своей страны вступить в украинскую армию

11 мая, 16:50
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Украинские военнослужащие на учениях, 30 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинские военнослужащие на учениях, 30 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам своей страны вступить в ряды армии Украины.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Президент Чехии Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных Сил Украины 103 граждан на основании их заявлений», — написал спикер президента Чехии Иржи Овчачека в Twitter.

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Он добавил, что это решение также должен подписать премьер-министр Чехии Петр Фиала.

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1524358248169713665

10 мая Чехия вошла в Совет ООН по правам человека после того, как Россию из него исключили из-за военной агрессии против Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Чехия Российская агрессия Милош Земан Война в Украине

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