Президент Чехии разрешил 103 гражданам своей страны вступить в украинскую армию 11 мая, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие на учениях, 30 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам своей страны вступить в ряды армии Украины.

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«Президент Чехии Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных Сил Украины 103 граждан на основании их заявлений», — написал спикер президента Чехии Иржи Овчачека в Twitter.

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Он добавил, что это решение также должен подписать премьер-министр Чехии Петр Фиала.

10 мая Чехия вошла в Совет ООН по правам человека после того, как Россию из него исключили из-за военной агрессии против Украины.

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