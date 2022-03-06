Иностранцы бронируют жилье в Украине через Airbnb, чтобы поддержать украинцев 6 марта, 01:49 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Нью-Йорке, США, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Yana Paskova)

Пользователи сервиса Airbnb по всему миру бронируют квартиры в Украине, чтобы поддержать украинцев во время полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Гендиректор Airbnb Брайан Чески написал в Twitter, что всего за 48 часов в Украине забронировали 61 402 ночи (1,9 млн долларов для хозяев квартир).



Как сообщает CNN, таким образом иностранцы поддерживают украинцев на фоне полномасштабного вторжения России. Некоторые из них оставляют хозяевам квартир сообщения со словами поддержки.



«Я надеюсь, что вы и ваша прекрасная квартира в безопасности, и что эта ужасная война закончится… и Украина будет в безопасности. Однажды я приеду, увижусь с вами и останусь у вас, пожалуйста, рассчитывайте на это… Да благословит вас Бог и да пребудет Бог с вами, вашим городом, вашей страной», — написала жительница Нью-Йорка украинке в одном из таких сообщений.

Также в Airbnb отменили сборы с гостей и хозяев квартир за бронирование в Украине.

Ранее в компании заявили, что предоставят временное бесплатное жилье 100 тысячам беженцев из Украины. Также после вторжения РФ в Украину сервис приостановил работу в России и Беларуси. Режим Александра Лукашенко поддерживает Кремль, и с территории Беларуси в Украину идет военная техника, летят самолеты и ракеты.

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