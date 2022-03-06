Иностранцы бронируют жилье в Украине через Airbnb, чтобы поддержать украинцев

6 марта, 01:49
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Акция в поддержку Украины в Нью-Йорке, США, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Yana Paskova)

Акция в поддержку Украины в Нью-Йорке, США, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Yana Paskova)

Пользователи сервиса Airbnb по всему миру бронируют квартиры в Украине, чтобы поддержать украинцев во время полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Гендиректор Airbnb Брайан Чески написал в Twitter, что всего за 48 часов в Украине забронировали 61 402 ночи (1,9 млн долларов для хозяев квартир).

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https://twitter.com/bchesky/status/1499867530772377604

Как сообщает CNN, таким образом иностранцы поддерживают украинцев на фоне полномасштабного вторжения России. Некоторые из них оставляют хозяевам квартир сообщения со словами поддержки.

«Я надеюсь, что вы и ваша прекрасная квартира в безопасности, и что эта ужасная война закончится… и Украина будет в безопасности. Однажды я приеду, увижусь с вами и останусь у вас, пожалуйста, рассчитывайте на это… Да благословит вас Бог и да пребудет Бог с вами, вашим городом, вашей страной», — написала жительница Нью-Йорка украинке в одном из таких сообщений.

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Также в Airbnb отменили сборы с гостей и хозяев квартир за бронирование в Украине.

https://twitter.com/AirbnbHelp/status/1499872061946269703

Ранее в компании заявили, что предоставят временное бесплатное жилье 100 тысячам беженцев из Украины. Также после вторжения РФ в Украину сервис приостановил работу в России и Беларуси. Режим Александра Лукашенко поддерживает Кремль, и с территории Беларуси в Украину идет военная техника, летят самолеты и ракеты.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Поддержка Украины Airbnb Война России против Украины

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