Военный эксперт объяснил, почему Пригожин записал нецензурное видео и заявил о выходе вагнеровцев из Бахмута 6 мая, 10:22 NV Премиум Евгений Пригожин демонстрирует тела убитых вагнеровцев на видео, опубликованном 4 мая 2023 года (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV объяснил, почему главарь террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал нецензурное видео и заявил о выходе вагенровцев из Бахмута 10 мая.

В эфире Radio NV Левин предположил, что Пригожин мог получить информацию о том, что сразу после 9 мая вагнеровцев в Бахмуте планируют заменить регулярными частями российской армии.

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«С точки зрения российского Генштаба, так как они уже в центре Бахмута, то считают, что Бахмут уже взят или это вопрос завтрашнего дня — еще буквально чуть-чуть и возьмут. И поэтому [наемники] больше не нужны», — считает военный эксперт.