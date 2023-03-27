«Российская мощь — это фейк». Путин — сумасшедший, мобилизованные россияне не готовы к «мясным штурмам» — журналист Казанский 27 марта, 18:56 Россияне с самого начала были не готов к войне, а Путин — сумасшедший, считает Денис Казанский (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Блогер и журналист Денис Казанский в интервью Radio NV назвал российского диктатора Владимира Путина сумасшедшим и заявил, что мобилизованные россияне не готовы к «мясным штурмам» в которые их отправляют из-за нехватки артиллерии.

«В российской армии, как оказалось, изначально существовали так называемые „потемкинские деревни“, когда они создали несколько действительно подготовленных формирований. У них была действительно современная техника, парадная. И эти формирования в начале войны как на парад, не ожидая никакого сопротивления, потому что их убедили, что их здесь будут встречать с цветами, пошли на Киев, на Харьков маршем. А их здесь сожгли, уничтожили по большей части. Большинство людей либо погибли, либо были ранены», — сказал Казанский Radio NV.

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Поскольку подготовленных людей и современной техники в России, как выяснилось, было немного, и они предназначались «для парадов», сейчас российское руководство вынуждено воевать «тем, что осталось», объяснил журналист.

«А остались танки Т-62, которые они снимают с хранения. Сейчас расконсервируют танки Т-54, еще 1940-х годов производства. Это и по спутнику видно, что на полигонах, где они хранились, их там уже нет. И они едут прямо на железнодорожных вагонах на запад России, то есть на фронт. Вместо людей, которых они убили и уничтожили, они теперь мобилизуют людей без подготовки. И, соответственно, поскольку иначе российская армия воевать не может, они теперь, не имея достаточного количества снарядов, техники, пытаются устраивать эти штурмы силами пехоты — так называемые "мясные" штурмы, когда идет в бой пехота без поддержки артиллерии и техники, и просто гибнет в полях», – рассказал он.

Казанский отметил, что об этом свидетельствуют снимки с украинских дронов, которые публикует аэроразведка. «Когда какое-то поле, окоп, траншея, все завалены трупами российских военных», и рассказы мобилизованных россиян, которые жалуются, что их бросают в бой без подготовки.

Журналист добавил, что вагнеровцы видео с жалобами записывать не могут, потому что понимали, "что их и забирают из тюрем именно для того, чтобы они шли на убой", и "они смертники".

«А мобилизованные же на такое не подписывались. Мобилизованные — это обычные россияне, которым рассказывали, что в России „вторая армия мира“, что в этой армии полно танков Армата, которые доедут и до Варшавы, если захотят. Им объясняли, что есть какие-то ракеты Сарматушки, которые Россия покажет, а все испугаются, разбежатся. Оказалось, что этого всего нет, что вся вся российская мощь – это просто фейк. Единственное, что есть на самом деле, это какой-то ржавый автомат, который выдают и показывают: "Видишь поле, иди туда, там бандеровцы". И если кому-то повезет, он успеет еще увидеть украинские позиции», — сказал он.

Казанский констатировал, что настоящее состояние российской армии до сих пор было бы неизвестно большинству мира, если бы Россия не начала полномасштабную войну против Украины.

«Моя версия, что Владимир Путин сумасшедший. Он реально потерял адекватность, создал всю ситуацию, из которой он теперь не знает, как выходить», — предположил журналист.

В конце февраля иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Путину с жалобой, что их отправляют на штурм без подготовки.

В начале марта СМИ сообщили, что полк мобилизованных из Иркутской области почти полностью уничтожен под Авдеевкой.