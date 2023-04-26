Представитель ГУР объяснил, почему вагнеровцы признаются в военных преступлениях

26 апреля, 18:44
NV Премиум
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Вагнер-центр в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Вагнер-центр в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Представитель прессслужбы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV объяснил, почему вагнеровцы признаются в военных преступлениях.

В эфире Radio NV Юсов подчеркнул, что вся подобная информация фиксируется правоохранительными органами.

"Есть производство для дальнейшего привлечения преступников к ответственности как по украинскому национальному законодательству, так и по международному праву в соответствующих трибуналах", - сказал представитель ГУР.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Военные преступления ГУР Военные преступления РФ Частная военная компания Вагнера Война России против Украины радио NV

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