Представитель ГУР объяснил, почему вагнеровцы признаются в военных преступлениях
Вагнер-центр в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Игорь Russak)
Представитель прессслужбы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV объяснил, почему вагнеровцы признаются в военных преступлениях.
В эфире Radio NV Юсов подчеркнул, что вся подобная информация фиксируется правоохранительными органами.
"Есть производство для дальнейшего привлечения преступников к ответственности как по украинскому национальному законодательству, так и по международному праву в соответствующих трибуналах", - сказал представитель ГУР.