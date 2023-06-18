Пригожин заинтересован в победе Украины: эксперт рассказал, кто может влиять на владельца ЧВК Вагнера

18 июня, 10:51
NV Премиум
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Граффити с изображением Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге, 26 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Граффити с изображением Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге, 26 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Глава ОО Украина в НАТО Юрий Романюк рассказал, почему главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заинтересован в победе Украины и кто на него может влиять.

«Я хочу сказать, что это уже минимум год, как некоторые люди не заметили, что произошла существенная трансформация сознания, роли и места Пригожина в российской системе координат. Он уже год как стал самостоятельной, независимой башней Кремля, и не просто какой-то башней из 14 или сколько их там в Кремле, а он уже стал по сути самостоятельной Спасской башней, я бы так охарактеризовал», - заявил Романюк в эфире Radio NV.

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Эксперт подчеркнул, что Пригожин никому не подчиняется, а непосредственное влияние на него оказывает только российский диктатор Владимир Путин.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Евгений Пригожин Война России против Украины победа Украины радио NV

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