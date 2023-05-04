Почему Пригожин решается шантажировать Кремль — экс-сотрудник СБУ 4 мая, 16:14 Евгений Пригожин понимает, что Кремль не может отказаться от услуг его ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Radio NV объяснил, почему владелец российской террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин решается шантажировать Кремль.

«Относительно Пригожина: очень интересная с ним история. Человек играет со своей властью. Он позволяет себе делать большие заявления о том, что «мне не хватает того, того, того, если не дадите, то мы все или полностью будем уничтожены, или организованно отойдем от занимаемых позиций». Такая заявка – это очень серьезная история», – сказал Ступак в эфире Radio NV.

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По словам бывшего сотрудника СБУ, Пригожин понимает, что «Кремль капитально зависит от него» и не имеет, чем его испугать.

«Он понимает, что чем его можно еще испугать? Сказать, что „мы тебя посадим“? Так у него 10 лет за спиной заключения. Чем его еще испугать? … Отправят на войну? Он уже там. То есть этого человека, Пригожина, трудно чем-то испугать. Он понимает», – сказал Ступак.

Он отметил, что если сейчас забрать ЧВК Вагнера из Бахмута, «то очень велика вероятность, что российские регулярные войска будут вынуждены откатиться назад — на исходные позиции, с которых они начинали штурм Бахмута».

«И потому он (Евгений Пригожин - ред.) оставляет за собой такие маневры, рассказывает, что "если не будет снарядов, мы уйдем". Он ставит ультиматумы. Для нас это показательно», — отметил бывший сотрудник СБУ.

По словам Ступака, Пригожин настраивает против себя «российских силовых менеджеров», но занимающиеся войной технократы из Кремля не могут отказаться от услуг ЧВК Вагнера, поскольку только вагнеровцы «делают сейчас большой результат, хоть и с большими, катастрофическими потерями», и никто, кроме Пригожина, дать этот результат не может.

30 апреля Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу вывести боевиков ЧВК Вагнера из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

До этого Пригожин жаловался, что его структура скоро исчезнет, потому что «вагнеровцы заканчиваются».