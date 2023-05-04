Почему Пригожин решается шантажировать Кремль — экс-сотрудник СБУ

4 мая, 16:14
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Евгений Пригожин понимает, что Кремль не может отказаться от услуг его ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Евгений Пригожин понимает, что Кремль не может отказаться от услуг его ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Radio NV объяснил, почему владелец российской террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин решается шантажировать Кремль.

«Относительно Пригожина: очень интересная с ним история. Человек играет со своей властью. Он позволяет себе делать большие заявления о том, что «мне не хватает того, того, того, если не дадите, то мы все или полностью будем уничтожены, или организованно отойдем от занимаемых позиций». Такая заявка – это очень серьезная история», – сказал Ступак в эфире Radio NV.

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По словам бывшего сотрудника СБУ, Пригожин понимает, что «Кремль капитально зависит от него» и не имеет, чем его испугать.

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«Он понимает, что чем его можно еще испугать? Сказать, что „мы тебя посадим“? Так у него 10 лет за спиной заключения. Чем его еще испугать? … Отправят на войну? Он уже там. То есть этого человека, Пригожина, трудно чем-то испугать. Он понимает», – сказал Ступак.

Он отметил, что если сейчас забрать ЧВК Вагнера из Бахмута, «то очень велика вероятность, что российские регулярные войска будут вынуждены откатиться назад — на исходные позиции, с которых они начинали штурм Бахмута».

«И потому он (Евгений Пригожин - ред.) оставляет за собой такие маневры, рассказывает, что "если не будет снарядов, мы уйдем". Он ставит ультиматумы. Для нас это показательно», — отметил бывший сотрудник СБУ.

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По словам Ступака, Пригожин настраивает против себя «российских силовых менеджеров», но занимающиеся войной технократы из Кремля не могут отказаться от услуг ЧВК Вагнера, поскольку только вагнеровцы «делают сейчас большой результат, хоть и с большими, катастрофическими потерями», и никто, кроме Пригожина, дать этот результат не может.

30 апреля Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу вывести боевиков ЧВК Вагнера из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

До этого Пригожин жаловался, что его структура скоро исчезнет, потому что «вагнеровцы заканчиваются».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Кремль Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины радио NV

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