«Это позорно». Военный эксперт прокомментировал новую работу «мясника Мариуполя» в ЧВК Вагнера 7 мая, 10:47 Генерал-полковник Михаил Мизинцев руководил осадой Мариуполя и отвественен за гибель тысяч мирных жителей (Фото:Telegram/Сергій Братчук)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV назвал «позором» то, что бывший заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев устроился заместителем командира ЧВК Вагнера.

«Это ссылка фактически, не повышение никакое, конечно же. Это позорно. Представьте себе, что Кирби, который военный адмирал в США, завтра возьмут и разжалуют американцы, он пойдет каким-то заместителем в какую-нибудь ЧВК. Это же невозможно себе представить или в Израиле, или в Европе. Только вот в России, террористическом государстве, такое может быть», — сказал Левин в эфире Radio NV.

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Он добавил, что, фактически, Мизинцева отправили в ЧВК Вагнера «за его провалы».

О том что Мизинцев стал заместителем командира ЧВК Вагнера ранее заявил так называемый российский «военкор» Александр Симонов.

Согласно этому заявлению, Мизинцев занимается дополнительной подготовкой подразделений российских оккупантов, которых затем отправляют на войну в Украину.

27 апреля 2023 года провоенные российские Telegram-каналы сообщили об увольнении Мизинцева с должности заместителя министра обороны РФ.

Мизинцев руководил осадой Мариуполя, уничтожив город, где, по разным оценкам, может быть десятки тысяч погибших. Спикер Оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук говорил, что он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр и дома мирных жителей. Мизинцева называют «мясником Мариуполя».

В сентябре 2022 года его назначили замминистра обороны РФ, отвечающим за материально-техническое обеспечение вооруженных сил оккупантов.



