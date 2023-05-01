Проболтался? Почему Лукашенко назвал Гомельскую и Брестскую области прифронтовыми — белорусский журналист 1 мая, 19:01 Журналист Павел Свердлов напомнил, что Лукашенко проговаривался о планах России незадолго до полномасштабного вторжения (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Главный редактор Еврорадио (Беларусь) Павел Свердлов в интервью Radio NV прокомментировал слова белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что Гомельская и Брестская области якобы являются прифронтовыми.

«Прифронтовые означает, что война идет рядом где-то. Прифронтовые, а не фронтовые. Хотя фронт далеко, он на востоке, на юге Украины. И назвать их прифронтовыми было действительно некорректно, если он не проговорился и не посвящен в какие-то планы того же Путина, согласно которым эти области действительно скоро снова могут стать прифронтовыми», — сказал Свердлов Radio NV.

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Журналист напомнил, что «перед войной из Лукашенко перло то, что он знает больше, чем мы и вы».

«И вот эти его слова были о том, что если война начнется, то через три-четыре дня она закончится. Это риторика Путина, тогда еще не высказывавшаяся публично, — нападение готовилось, хотя и явно, но никто о нем прямо не говорил», — отметил он.

Свердлов сказал, что, возможно, таким образом из Лукашенко «снова вырвалось вот это знание» — диктатор «случайно или намеренно, чтобы показать свою осведомленность, поделился тем, что области прифронтовые, то есть скоро начнутся боевые действия еще с этой стороны».

«Но, пожалуй, это была просто фигура речи, чтобы не расслаблялись», – добавил журналист.

Режим Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, из которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику и т.д.

