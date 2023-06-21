Почему в ЧВК Вагнера начали набирать геймеров вместо заключенных — военный эксперт 21 июня, 17:38 Вагнер-центр в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV рассказал, почему в ЧВК Вагнера начали набирать геймеров вместо заключенных.

В эфире Radio NV Нарожный рассказал, что на фронте появился тренд, начатый ВСУ — FPV-дроны-камикадзе, которые могут с большой точностью долететь и доставить от 200 г до 1,5 кг взрывчатки и которыми управляют с помощью специалльных манипуляторов и очков операторы.

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«Почему именно вагнеровцы (занимаются поиском операторов дронов — ред.)? Потому что у вагнеровцев уже сейчас появилась большая конкуренция в наборе зеков. Это те самые подразделения Шторм-Z. Сейчас Минобороны России начали набирать зеков уже непосредственно в армию, и поэтому у вагнеровцев большие проблемы с кадрами. Их „перемолотили“ большинство, примерно 80−90% уничтожено, новых людей нет, поэтому они меняют свои подходы», — объяснил военный эксперт.

Он добавил, что ответом на применение дронов россиянами может быть применение средств радиоэлектронной борьбы.

«Потому что эти все FPV-дроны, они работают в примерно одном и том же диапазоне — это 900 мегагерц. И все тесты вот этих купольных, небольшого радиуса действия РЭБ-ов показывают, что они эту опасность закрывают полностью», — уточнил Нарожный.

19 июня российское издание Верстка сообщило, что в ЧВК Вагнер начали вербовать геймеров без военного опыта, поскольку боевикам нужны техники и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Издание пишет, что сообщения о том, что ЧВК находится в поиске специалистов по управлению и обслуживанию БПЛА, утром 19 июня рассылались в боте структуры во Вконтакте. В них говорилось, что потенциальному претенденту должно быть от 21 до 35 лет, он должен хорошо владеть ПК и иметь физическую подготовку.