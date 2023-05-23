«Элитная» российская авиагруппа: эксперт прокомментировал ее состав и назвал пилотов российских Су-24 «камикадзе» 23 мая, 18:49 NV Премиум Российский Су-24 в Сирии, 2015 год (Фото:Mil.ru)

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV прокомментировал состав «элитной» авиагруппы, которую создает Россия, и назвал пилотов Су-24, которые в нее войдут, «камикадзе».

О создании авиагруппы 22 мая сообщила британская разведка. В сообщении говорится, что, вероятно, подразделение будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и Су-34 FULLBACK, а также эскадрильи ударных вертолетов.

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В британской разведке заявили, что сообщения российских СМИ свидетельствуют о том, что Минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке, а сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям.