Во время пасхальной службы. Вселенский патриарх призвал открыть гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя 24 апреля, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Вселенский патриарх Варфоломей I (Фото:Ecumenical Patriarchate/Facebook)

Вселенский патриарх Варфоломей в своей проповеди в ночь на 24 апреля призвал немедленно прекратить войну в Украине. Об этом сообщает Укринформ.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Во время проповеди после пасхального богослужения на территории Вселенского патриархата в Стамбуле Варфоломей заявил, что мысли верующих сейчас «с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и унижение человеческого достоинства», не упоминая Россию, которая развязала полномасштабную войну на украинской территории.



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"…Давайте же попросим Воскресшего Искупителя, чтобы в этом году Пасха стала толчком к открытию гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей в окружении в Мариуполе, мирных жителей, среди которых раненые, пожилые люди, женщины и множество детей. То же касается и других регионов Украины, где разворачивается непередаваемая человеческая трагедия", — сказал вселенский патриарх.



В Мариуполе в подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно обстреливают российские оккупанты, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей. Россия срывает эвакуацию и силой вывозит мариупольцев на свою территорию или в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывал ввести пасхальную «гуманитарную паузу» в Украине с 21 до 24 апреля. МИД Украины поддержал это предложение, а Россия — отклонила. 23 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли восемь человек, еще 18 были ранены.

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