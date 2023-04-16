Папа Франциск помолился за то, чтобы россияне и украинцы «помирились»

16 апреля, 21:51
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16 апреля Папа Римский Франциск помолился за то чтобы украинцы и россияне «помирились» (Фото:Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

16 апреля Папа Римский Франциск помолился за то чтобы украинцы и россияне «помирились» (Фото:Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск 16 апреля поздравил православных христиан с Пасхой и выразил им соболезнования из-за того, что «войны продолжают сеять смерть ужасными способами».

Об этом сообщает Vatican News.

«Скорбим об этих злодеяниях и молимся о жертвах, прося Бога, чтобы мир испытал уже не ужас насильственной смерти от рук человека, а чудо жизни, которую Он дает и обновляет Своей благодатью!» — сказал Папа Римский.

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Он помолился о том, чтобы россияне и украинцы «помирилсь», не упомянув, что агрессором, вторгшимся в Украину является Россия.

«Да пребудет с ними Господь и поможет им помириться!» — сказал во время своей молитвы Папа Франциск.

В традиционном послании К городу и миру (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, которую католики в этом году отметили 9 апреля, Папа Римский обратился к россиянам, призвав их искать правду о вторжении России в Украину.

«Помоги украинскому народу на его пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России», — сказал Папа.

В то же время, он призвал верующих «встать на путь мира и братства».

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С тех пор, как российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля прошлого года, Папа часто называет украинцев «мучениками» и использует такие слова, как агрессия и жестокость относительно действий российских военных в Украине.

7 апреля во время десятой станции крестного хода в Риме были зачитаны тексты от имени украинского подростка из захваченного Мариуполя, нашедшего убежище в Италии, и россиянина, брат которого погиб на войне против Украины, а дед и отец считаются пропавшими без вести.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал это попыткой приравнять жертву и агрессора.

Николенко утверждает, что «примирение» может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и просьбы о прощении украинцев.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Папа римский Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Папа Римский Франциск

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