Папа Римский отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом
Папа Римский Франциск неоднократно высказывался о войне в Украине (Фото:Vatican Media/Handout/Reuters)
Папа Римский Франциск отменил встречу с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
Как сообщает Reuters, об этом понтифик сообщил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.
По словам Папы Римского, план был «приостановлен».
Он добавил, что по мнению дипломатов Ватикана, такая встреча «могла бы вызвать большую неразбериху в данный момент», очевидно, имея ввиду полномасштабное вторжение России.
Встреча папы Франциска с Кириллом должна была состояться в июне и стать второй с 2016 года.
17 апреля глава католической церкви Папа Римский во время пасхальной речи выступил с критикой вооруженной агрессии против Украины, но не упомянул Россию, начавшую эту кровавую войну.
Во главе с Франциском 15 апреля состоялось традиционное Крестное шествие, где уроженцы Украины и России совместно пронесли процессийный крест. Официальный Ватикан говорит, что это символизирует примирение народов.
Однако в Украине инициатива вызвала возмущение.
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, вверенный союзник Владимира Путина, отказался осудить решение Кремля начать войну, называя оппонентов России в Украине «силами зла». В одной из проповедей он также сказал, что «организованные Западом гей-парады» отчасти стали причинами войны в Украине.
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