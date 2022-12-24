Теплая ванна диктатора. Окружение Путина скрывает от него военные провалы в Украине — WSJ 24 декабря, 00:11 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Окружение российского диктатора Владимира Путина дезинформирует его о ходе полномасштабной войны против Украины и военных провалах РФ, сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 23 декабря.

Выводы журналистов WSJ основаны на нескольких месяцах интервью с нынешними и бывшими российскими чиновниками и людьми, близкими к Кремлю.



Собеседники газеты считают, что кремлевский диктатор окружен администрацией, которая «поддерживает его убежденность в том, что Россия добьется успеха, несмотря на растущие человеческие и экономические потери».

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По словам источников WSJ, Путин каждое утро получает письменную сводку о ходе его полномасштабного вторжения, где делается акцент на «успехах», а неудачи преуменьшаются. Данные с фронта доходят до Путина несколько дней, из-за чего часто устаревают: командиры оккупантов отчитываются перед ФСБ, та редактирует отчеты для российского совбеза, который передает их секретарю совбеза Николаю Патрушеву. Тот, в свою очередь, отдает доклады главе кремлевского режима.

Российские и американские чиновники говорят, что Путин отказывается пользоваться интернетом, опасаясь «цифровой слежки», и зависит от документов, подготовленных его приспешниками.

По данным источников WSJ, Путин выбрал четырех популярных пропагандистов, журналистов кремлевского телевидения и так называемых военкоров, которые, как он считает, должны снабжать его «необработанной информацией» с фронта. В частности, они должны были помогать готовить отчет о ходе мобилизации в России.

В материале WSJ также упоминается подозреваемый в госизмене нардеп и кум Путина Виктор Медведчук, который, по словам «близких к Кремлю» источников, убеждал российского диктатора, что «украинцы считают себя русскими и будут встречать оккупантов с цветами». Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ФСБ фабриковала данные опросов, чтобы убедить Путина в том, что украинцы «будут приветствовать российских солдат».

Бывшие и нынешние американские и европейские чиновники, а также бывший высокопоставленный сотрудник российской разведки рассказали, что, когда российские оккупанты проигрывали битву за Лиман, Путин плохо понимал реальную ситуацию. Он лично позвонил командиру на передовую, проигнорировал приказы собственных генералов и приказал оккупантам не отступать, пишет WSJ.

"…1 октября российские солдаты поспешно отступили, оставив позади десятки трупов и артиллерию, которая пополнила украинские оружейные", — сказано в материале.

Близкие к Кремлю собеседники WSJ говорят, что Путин по-прежнему намерен «заставить Украину подчиниться» и готов на годы мобилизовать экономику и население страны-агрессора.