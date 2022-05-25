Еврокомиссия предложила добавить обход санкций в список преступлений против ЕС 25 мая, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Еврокомиссия предложила расширить список преступлений против ЕС (Фото:Yves Herman/Reuters)

Еврокомиссия предложила добавить обход санкций в список преступлений против Евросоюза.

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Как сообщили в пресс-службе ЕК, такое решение позволит установить единый базовый стандарт уголовных преступлений и наказаний на всей территории ЕС. Такие общие правила ЕС также облегчат расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

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«Нарушение ограничительных мер отвечает критериям, изложенным в статье 83(1) TFEU, поскольку является преступлением в большинстве государств-членов. Оно также является особо тяжким преступлением, поскольку может увековечить угрозы международному миру и безопасности, что требует единого реагирования на уровне ЕС и на глобальном уровне», — отметили там.

По мнению ЕК, потенциальные уголовные преступления могут включать: участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или косвенный обход ограничительных мер, в том числе путем сокрытия активов; неспособность заморозить средства, принадлежащие, находящиеся или контролируемые указанным лицом/организацией; участие в торговле, например, импорт или экспорт товаров, подпадающих под торговые запреты.

Отмечается, что как только государства-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению списка преступлений ЕС, комиссия представит законодательное предложение.

Во время обсуждения инициативы вице-президент по ценностям и прозрачности Вера Йоурова заявила, что санкции ЕС должны соблюдаться, а те, кто пытается их обойти, должны быть наказаны.

«Нарушение санкций ЕС является серьезным преступлением и должно иметь серьезные последствия. Для этого нам нужны правила, действующие в рамках всего ЕС. Как Союз мы отстаиваем наши ценности, и мы должны заставить тех, кто поддерживает военную машину Путина, заплатить за это», — пояснила она инициативу.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и потребителей Дидье Рейндерс добавил, что на данный момент различия в уголовных определениях и санкциях за нарушение ограничительных мер могут привести к безнаказанности.

«Нам необходимо закрыть лазейки и предоставить судебным органам правильные инструменты для преследования нарушений ограничительных мер ЕС», — подчеркнул он.

Согласно ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза, преступлением против ЕС на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, а также кибер- и организованная преступность.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины десятки стран, в том числе ЕС и США, начали вводить масштабные санкции против России.

США, Великобритания, Канада и Австралия запретили импорт российской нефти. ЕС более зависим от российских энергоносителей, импортируя 27% своей нефти из России. Европейские лидеры обсуждают, вводить ли эмбарго на российскую нефть, но решение пока не принято, поскольку в ЕС стремятся избежать ущерба для собственной экономики из-за роста цен на энергоносители.

В конце апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций. Один из самых популярных способов доставки: танкер с отметкой «пункт назначения неизвестен». Благодаря этому формируется непрозрачный рынок, на котором трудно отследить происхождение нефти.







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