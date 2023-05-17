Экс-спичрайтер Путина рассказал, ждать ли репрессий против Пригожина 17 мая, 17:26 Евгений Пригожин в окружении бойцов ЧВК Вагнера, кадр видео, опубликованного 5 мая 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Политтехнолог, публицист и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV рассказал, ждать ли репрессий против главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Совершенно не исключено, что и репрессии могут быть. Вопрос в том, насколько в эту историю (публикацию Washington Post о том, что Пригожин пытался договориться с ГУР Минобороны Украины — ред.) поверит Путин. Тут же как работает: включается огромное количество вещей, которые мы, люди, находящиеся вовне, проанализировать не в состоянии. Это очень многофакторная вещь. Ошибка думать, что в этой ситуации есть, условно говоря, украинские спецслужбы, есть Пригожин и есть Путин. И еще американские СМИ. Нет, там гораздо более многофакторная история», — сказал Галлямов в эфире Radio NV.

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Он предположил, что российская армейская разведка по приказу Сергея Шойгу формирует доклад, «косвенно подводящий» Путина к тому, что Пригожин действительно вел переговоры с ГУР Минобороны Украины.

«Чекисты могут захотеть в это сыграть. Среди них есть масса людей, ненавидящих Пригожина, которые с удовольствием его похоронят. Они могут представить какие-то дополнительные доказательства к тому, что украинцы представили», — считает бывший спичрайтер российского диктатора.

При этом Галлямов не исключает, что Путин отнесется к этой информации с сомнением.

«Не обязательно Путин поверит настолько, что скажет „а-ну подай сюда Ляпкина-Тяпкина“ и голову им отрубит. Может, он, как помните с теми ложечками: ложечки-то нашлись, а чувство осталось. То есть, может быть, сразу не поверит и голову не оторвет, но чувство останется. Ему все будут еще капать на это чувство. И когда следующий какой-то косяк возникнет, он и эту историю припомнит. И по совокупности эти две истории — та свежая и эта старая, связанная со сливом, — сломает хребет Пригожину, например. И так может быть», — предположил он.

Бывший спичрайтер Путина считает, что последствий для Пригожина точно не было бы, если бы российский диктатор одержал блестящую победу, а его армиия наступала бы. В нынешней же ситуации последствия для Пригожина могут быть разного уровня и в разное время.

«Может, просто подзатыльников надают, а могут и к стенке поставить», — подытожил Галллямов.

14 мая издание The Washington Post сообщило, что в утечке секретных документа Пентагона сказано, что главарь боевиков частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход бойцов ВСУ из Бахмута.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский дал интервью WP. Отвечая на вопрос о возможных контактах ГУР и Пригожина, он заявил, что это «вопрос военной разведки». Он спросил, откуда у журналистов такие данные и с кем из украинцев они общались, поскольку слив такой информации — это государственная измена. Этот фрагмент из интервью сначала удалили, но потом вернули.

Реагируя на публикацию, Пригожин заявил, что подтверждает контакты с ГУР и добавил: «Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с [главой ГУР Кириллом] Будановым находимся в Африке».