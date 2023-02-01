Минобороны России отказывается вывозить тела «вагнеровцев» из Украины — росСМИ 1 февраля, 22:11 Кладбище боевиков Вагнера в Краснодарском крае, 22 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Министерство обороны страны-агрессора России отказывается помогать боевикам ЧВК Вагнера вывозить их тела, из-за чего группировка вынуждена нанимать дальнобойщиков. Об этом сообщает российское издание Верстка со ссылкой на источники в «ритуальной сфере».

По данным Верстки, из-за конфликта хозяина «вагнеровцев» Евгения Пригожина с минобороны России ЧВК Вагнера приходится вывозить свой «груз 200» «на машинах дальнобойщиков и на технике, оснащенной холодильниками».



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«С Минобороны они не дружат, те им, ЧВКшникам, с гробами не помогают. Они официально военными не считаются, поэтому они не могут пользоваться министерской инфраструктурой, так что им приходится самим носиться с трупами по рынку», — утверждает источник Верстки.

Издание отмечает, что на территории страны-агрессора нет специальных логистических компаний для таких перевозок, поэтому тела боевиков часто не возвращаются к родным и те хоронят пустые гробы.

Верстка также пишет со ссылкой на данные госзакупок, что с марта 2022 года российский режим разместил 39 тендеров на строительство новых и расширение существующих кладбищ.

Согласно декабрьской оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.



Ранее глава фонда Русь сидящая Ольга Романова заявила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч, а остальные убиты, ранены, пропали без вести, сдались в плен либо дезертировали.

В то же время, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на середину января 29 543 из них уже ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

