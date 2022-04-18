Три поколения и собака. Британский министр приютил в своем доме семью украинских беженцев 18 апреля, 10:08 Цей матеріал також доступний українською Министр транспорта Британии Грант Шэппс (Фото:Grant Shapps/Facebook)

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс приютил в своем доме семью украинских беженцев, которые покинули родную страну из-за полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мы рады приветствовать украинскую семью из трех поколений вместе с собакой Максом, которые будут жить с нами в нашем доме», — написал он.

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Шэппс добавил, что Британия решительно поддерживает украинский народ, в то время, как Украина переживает «потрясения путинской войны».

Из какого города прибыла семья, британский министр не сообщил.

По последним данным ООН, около 5 миллионов украинцев выехали за границу , около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.

В то же время, украинцы начали возвращаться домой. По состоянию на 15 апреля, в Украину вернулись уже 870 тысяч человек.





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