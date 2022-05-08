«Празднование агрессора». Мэр Варшавы не дал согласия на мероприятия посольства России 9 мая 8 мая, 05:24 Цей матеріал також доступний українською Рафал Тшасковский (Фото:Rafał Trzaskowski / Facebook)

Президент польской столицы Варшавы Рафал Тшасковский выступил против празднования 9 мая посольством России. Об этом он написал в Twitter.

Война России против Украины — главные события 7 мая

«Посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я решительно против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в этой инициативе. Более того — ее надо запретить. Я не даю согласие на проведение агрессором празднования в Варшаве», — заявил Тшасковский.



Видео дня

Как сообщает RMF FM, Тшасковский написал письмо главе МИД Збигневу Рау и попросил о поддержке. После этого в ведомстве заявили, что не собирались и не будут оказывать поддержку российскому посольству, но «не имеют полномочий запрещать церемонию в Варшаве» — это может сделать президент города.

«Министр иностранных дел ожидает, что в связи со сложившейся международной обстановкой, возникшей в результате незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, президент Варшавы не даст согласия на публичное собрание, запланированное посольством Российской Федерации на 9.05», — сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

В посольстве страны-агрессора в Польше заявили, что «вынуждены ограничить» формат 9 мая после «вала призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия», сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости. Российский посол с женой придут на кладбище советских воинов и возложат венок, других мероприятий не будет.

9 мая – день позора российской армии – Юрий Бутусов, Цензор НЕТ https://www.youtube.com/embed/470dRUSrE04

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.