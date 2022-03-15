Горящие дома в Киевской области и разрушения в Мариуполе. Maxar показала новые спутниковые снимки Украины
Горящие дома в селе Мощун (Фото:Maxar Technologies)
Новые снимки частной американской компании Maxar Technologies демонстрируют последствия атак российских оккупантов на территорию Украины — возле Киева и в Мариуполе.
Об этом сообщает CNN.
Согласно фото, в 38 километрах на север от Киева почти каждый дом в части села Мощун имеет значительные повреждения, в некоторых до сих пор есть возгорания. Поля вокруг населенного пункта также выжжены.
На снимках, сделанных Maxar 14 марта, видны разрушения по всей территории Мариуполя. На фасаде здания Мариупольской областной больницы интенсивного лечения в Жовтневом районе — дыра, рядом разбросаны обломки. Жилые комплексы, расположенные возле больницы, похоже, тоже повреждены, пишет CNN.
В Приморском районе Мариуполя видно, как в результате атаки тлеют несколько домов. Соседние жилые комплексы также подверглись разрушениям.
15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.
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