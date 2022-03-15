Горящие дома в Киевской области и разрушения в Мариуполе. Maxar показала новые спутниковые снимки Украины 15 марта, 05:25 Цей матеріал також доступний українською Горящие дома в селе Мощун (Фото:Maxar Technologies)

Новые снимки частной американской компании Maxar Technologies демонстрируют последствия атак российских оккупантов на территорию Украины — возле Киева и в Мариуполе.



Об этом сообщает CNN.

Согласно фото, в 38 километрах на север от Киева почти каждый дом в части села Мощун имеет значительные повреждения, в некоторых до сих пор есть возгорания. Поля вокруг населенного пункта также выжжены.

Фото: Maxar Technologies

На снимках, сделанных Maxar 14 марта, видны разрушения по всей территории Мариуполя. На фасаде здания Мариупольской областной больницы интенсивного лечения в Жовтневом районе — дыра, рядом разбросаны обломки. Жилые комплексы, расположенные возле больницы, похоже, тоже повреждены, пишет CNN.



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Фото: Maxar Technologies

В Приморском районе Мариуполя видно, как в результате атаки тлеют несколько домов. Соседние жилые комплексы также подверглись разрушениям.



Фото: Maxar Technologies

15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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